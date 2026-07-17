Alle 15 si tiene la prima conferenza di Spalletti alla vigilia di Juventus-Basilea. La squadra sta lavorando per soddisfare le richieste del nuovo allenatore, con priorità su un portiere e un centravanti forte fisicamente. La fine del Mondiale sarà decisiva per tentare l’assalto a un attaccante sudamericano, mentre si mantiene ottimismo su Kolo Muani. Dopo gli acquisti di Ekhator e Celik, la società continua a lavorare sul mercato.

Dopo gli arrivi di Ekhator e Celik la Juve è al lavoro per accontentare Spalletti sulle altre richieste. Priorità sul portiere e sul centravanti strutturato: la fine del Mondiale sarà decisivo per tentare l'affondo su Martinez, mentre filtra fiducia sul fronte Kolo Muani. Spalletti avrà la prima occasione per vedere all'opera i suoi contro il Basilea in amichevole. Da verificare la gestione dei calciatori che non rientrano nei piani del club: dovrebbero far parte dei convocati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 15 la prima conferenza di Spalletti alla vigilia di Juve-Basilea

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