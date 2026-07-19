De Napoli ha dichiarato che, sebbene Lukaku e De Bruyne siano campioni, preferirebbe puntare sui giovani. Il commento si inserisce in un contesto di rinnovamento della squadra azzurra, con il ex calciatore che evidenzia l'importanza di sviluppare nuovi talenti per il futuro. La sua opinione riflette l’attenzione verso le prospettive a lungo termine e la crescita dei giovani nel panorama calcistico.

Una bandiera che parla di futuro. Fernando De Napoli, il “Rambo” dei due scudetti con Diego Armando Maradona, ha commentato il nuovo corso azzurro con lo sguardo di chi conosce la piazza e il valore del gruppo. E il suo messaggio in un’intervista al Corriere dello Sport, sul mercato, è netto: meglio investire sui giovani, pur riconoscendo la statura dei big. Allegri e Conte, due vincenti a confronto. Sul cambio in panchina, De Napoli non ha dubbi sulla qualità della scelta. “Allegri è un allenatore vincente, ha dimostrato il suo valore in carriera: il Napoli ha fatto un buon acquisto”, spiega. E sul paragone con il predecessore: “Sono due vincenti, due allenatori che hanno conquistato tanto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Napoli non ha dubbi: “Lukaku e De Bruyne sono due campioni, ma io punterei sui giovani”

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VERONA-NAPOLI 1-2: GOL DI LUKAKU

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