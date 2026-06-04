Il presidente del Napoli ha affermato di essere disponibile a gestire eventuali cambiamenti nella rosa, commentando che il mondo del calcio è pieno di calciatori. Ha anche dichiarato che non hanno un allenatore come Allegri e che, anche se lo avessero, non potrebbe comunicarlo pubblicamente. In merito alle trattative di mercato, ha menzionato la possibilità di cessioni di giocatori come De Bruyne e Lukaku.

Mentre da Chatwin 3.0 attraversa l’Italia da Nord a Sud per presentare i ritiri (si comincia dal 17 akl 27 a Dimaro-Folgarida, si prosegue dal 30 al 13 agosto a Castel di Sangro), Aurelio De Laurentiis si ritraveste poi da se stesso e regala il solito one man show sul calcio e sul Napoli. L’allenatore, è chiaro, sarà Max Allegri ("ancora oggi non ce l’abbiamo ma se ce l’avessimo non potremmo annunciarlo; posso presentarlo quando i regolamenti me lo concederanno") e quello che il suo Napoli vorrà essere anche: "Scudetto o gran percorso in Champions? L’uno non esclude l’altro. Io darò come sempre all’allenatore due squadre, l’anno scorso avevamo puntato su un cammino diverso in Europa, poi è andata come è andata e sappiamo i motivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - De Laurentiis show: "Tranquillo Napoli, ci sono io. De Bruyne-Lukaku via? Il mondo è pieno di calciatori..."

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