Il Napoli sta valutando il destino di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, due dei suoi giocatori più importanti. Dopo una stagione caratterizzata da aspettative e difficoltà, la società si interroga sul loro futuro. Entrambi i campioni sono chiamati a dimostrare il loro valore per rilanciarsi in vista delle prossime competizioni. La situazione resta aperta, senza decisioni ufficiali, mentre si analizzano le possibilità di conferma o eventuali cambiamenti.

Il Napoli si interroga sul futuro di due dei suoi giocatori più rappresentativi, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, chiamati a rilanciarsi dopo una stagione vissuta tra aspettative, difficoltà e interrogativi. La Gazzetta dello Sport analizza il momento dei due fuoriclasse belgi, sottolineando come il club azzurro sia chiamato a valutare con attenzione il loro futuro in un progetto che dovrà coniugare competitività e sostenibilità economica. La Gazzetta dello Sport evidenzia come le prossime settimane saranno decisive per comprendere quale direzione prenderanno le scelte della società. Per quanto riguarda Romelu Lukaku, La Gazzetta dello Sport ricorda che l’attaccante ha chiuso la stagione con un rendimento al di sotto delle aspettative, condizionato anche da qualche tensione interna e da un impiego limitato nell’ultima parte dell’annata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, riflessioni su Lukaku e De Bruyne: il futuro dei due campioni è tutto da scrivere”

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