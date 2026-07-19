Sabato 18 luglio si è conclusa la stagione di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Durante l’ultima puntata, dal palco del Teatro delle Vittorie, il conduttore ha espresso gratitudine verso il teatro, ringraziandolo per averlo accompagnato nel corso della stagione. Al termine della trasmissione, De Martino ha mostrato segni di emozione nel momento dei saluti finali.

Sabato 18 luglio è andata in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino. E nel momento dei saluti finali, dal palco del Teatro delle Vittorie, il conduttore non ha trattenuto l’emozione. Con la voce che gli si spezza, De Martino ha voluto ringraziare chi lo ha accompagnato in questi due anni alla guida del preserale di Rai 1. “Ultimo ringraziamento a chi in questi due anni è sempre stato con me, quando ero emozionato, per la prima puntata di Affari Tuoi, lui c’era e c’è stato fino a oggi. Mi ha tranquillizzato, rasserenato, ha accolto i miei amici, i colleghi.la mia famiglia” ha detto. Poi il pensiero più intimo, rivolto a... 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - De Martino saluta la stagione di Affari Tuoi con commozione: “Teatro delle Vittorie, grazie per esserti preso cura di me”

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Stefano de Martino gioca e si allena con Gennarino prima della puntata di Affari Tuoi

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