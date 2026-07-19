de la fuente paterno scaloni concreto

Luis de la Fuente punta a una doppietta tra Mondiale ed Europeo, un risultato raggiunto in passato solo da Vicente del Bosque, che prima vinse il Mondiale nel 2010 e poi l'Europeo nel 2012. Per entrambi, sarà un traguardo storico e da leggenda.

Comunque vada per Luis de la Fuente e Lionel Scaloni sarà un traguardo straordinario, da leggenda. Il ct della Spagna cerca la doppietta Mondiale -Europeo com'è successo curiosamente solo a un suo predecessore, Vicente del Bosque, che lo fece “al contrario”, prima il trionfo iridato e poi quello continentale, tra 2010 e 2012. Lionel Scaloni invece punta a un'impresa multipla: intanto diventare il primo allenatore dopo Vittorio Pozzo a conquistare due mondiali di fila, e poi portare l’Albiceleste al bis consecutivo come solamente in passato riuscito all'Italia (1934 e 1938, appunto con Pozzo) e al Brasile (1958 e 1962). De la Fuente e... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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