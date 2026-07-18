Il commissario tecnico della Spagna ha confermato che Yamal sta bene e sarà in campo nella prossima partita. Il tecnico argentino ha invece ricordato Maradona, sottolineando la sua assenza, ma ha invitato a concentrarsi su Messi. La partita tra le due nazionali si avvicina, con attenzione rivolta anche alle condizioni dei giocatori più giovani e alle assenze di figure storiche. Nessuna comunicazione ufficiale ha alterato lo stato di salute dei calciatori coinvolti.

Vigilia di Spagna-Argentina. Il ct iberico tranquillizza sulla condizioni del giovane talento, quello dell’Albiceleste esalta il mito. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - De la Fuente: “Yamal sta bene e giocherà”. Scaloni: “Maradona ci manca, ma adesso godiamoci Messi”

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Perché Lamine Yamal ha sempre una pelle così problematica

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Mondiali: De la Fuente, per la Spagna è in arrivo il migliore Yamal reddit

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