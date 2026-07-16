Negli ultimi quindici anni, la figura dell’allenatore di calcio si è evoluta, passando da leader autoritari a figure più vicine e umane. Recentemente, con le nomine di allenatori come Scaloni e de la Fuente, si è riaccesa l’attenzione sul ruolo di figure considerate più empatiche e meno autoritarie. Questa trasformazione riflette un cambiamento nelle strategie di gestione delle squadre e nelle aspettative di giocatori e pubblico.

Abbiamo appena vissuto un’epoca, gli ultimi quindici anni, in cui la figura dell’allenatore si è progressivamente trasformata. Da condottieri in bilico tra il direttore d’orchestra e il comandante in capo di un esercito, gli uomini che hanno dominato il calcio contemporaneo si sono trasfigurati, diventando scienziati e guru al cui genio doveva piegarsi anche il talento più cristallino. Il primo a rendere mainstream questa trasformazione è stato Pep Guardiola. Dopo Marcelo Bielsa – che però non ha mai vinto nulla in carriera – il catalano è riuscito a unire la follia delle sperimentazioni al talento assoluto della Masia del Barcellona, scrivendo la storia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con Scaloni e de la Fuente è tornato di moda l’allenatore romantico

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