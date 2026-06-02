Juve rebus attacco | bivio Vlahovic David e Openda in bilico e Kolo Muani sullo sfondo

Notizia in breve

La Juventus si trova a dover decidere sul futuro dell’attacco, con Vlahovic al centro di un rinnovo ancora in sospeso e un’ultima proposta da parte del club. Nel frattempo, i candidati per rinforzare la rosa sono David, Openda e Kolo Muani, tutti in bilico. La squadra non ha ancora preso decisioni definitive e aspetta di chiarire la situazione contrattuale del suo attaccante.