Juve rebus attacco | bivio Vlahovic David e Openda in bilico e Kolo Muani sullo sfondo
La Juventus si trova a dover decidere sul futuro dell’attacco, con Vlahovic al centro di un rinnovo ancora in sospeso e un’ultima proposta da parte del club. Nel frattempo, i candidati per rinforzare la rosa sono David, Openda e Kolo Muani, tutti in bilico. La squadra non ha ancora preso decisioni definitive e aspetta di chiarire la situazione contrattuale del suo attaccante.
La Juventus deve fare chiarezza sul fronte dell’attacco prima di muoversi concretamente sul mercato. Il nodo da sciogliere è il rinnovo di Vlahovic,per il quale è pronta l’ultima offerta. La situazione David-Openda resta da definire: uno dei due destinato a partire, con il club che cerca un equilibrio tra chi può essere più funzionale e chi può portare più benefici economici alla società. Sullo sfondo resta Kolo Muani, che avrebbe aperto totalmente ad un suo ritorno a Torino. La Juve ha avviato i contatti con il PSG. Rinnovo Vlahovic, le ultime. Con il contratto in scadenza il 30 giugno, Vlahovic resta il primo nodo da sciogliere per la dirigenza Juve. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
JUVENTUS AL BIVIO: Tensioni e Scenari Futuri BAR SPORT BIANCONERO
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