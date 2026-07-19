Darderi si strappa la maglietta con Rublev | gli highlights del match
Durante la finale dell'ATP 250 di Bastad, Luciano Darderi ha mostrato nervosismo e si è scagliato contro la propria tenuta, strappandosi la maglietta e lanciando il cappellino. La partita si è conclusa con la vittoria di Andrej Rublev in due set, dopo che Darderi aveva perso il primo parziale per un dritto che ha toccato la rete e finito fuori. Non ci sono state altre azioni o incidenti significativi.
Nervosismo alle stelle per Luciano Darderi in finale dell'Atp 250 di Bastad contro Andrej Rublev (poi vincitore in 2 set): l'azzurro perde il set con un dritto che tocca la rete e finisce di poco fuori e si scatena in campo, strappandosi la maglietta e lanciando il cappellino. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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