Sinner inarrestabile gli highlights della vittoria con Rublev a Roma

Jannik Sinner ha vinto contro Andrey Rublev con il punteggio di 6-2 6-4, portando a sette le sue vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, superando il record precedente di Djokovic. Con questa vittoria, Sinner si è qualificato per la seconda semifinale agli Internazionali d’Italia, confermando un ottimo stato di forma. La partita si è svolta sui campi di Roma e gli highlights mostrano i momenti salienti del match, tra passaggi decisivi e scambi intensi.

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Jannik Sinner batte anche Andrey Rublev (6-2 6-4), supera Novak Djokovic come striscia positiva nei Masters 1000 e centra la seconda semifinale della carriera agli Internazionali: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner inarrestabile, gli highlights della vittoria con Rublev a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner Makes HISTORY in Madrid / Can anyone compete at the Top Sullo stesso argomento Dopo Sinner, Alcaraz riparte con una vittoria su Virtanen: gli highlightsCarlos Alcaraz rialza la testa dopo la sconfitta contro Jannik Sinner a Montecarlo: lo spagnolo avanza nel tabellone di Barcellona battendo il... Sinner, nessuno regge il tuo ritmo: gli highlights della vittoria contro PopyrinGli highlights della vittoria di Jannik Sinner in due set (6-2 6-0) sull’australiano Alexei Popyrin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma: il... Temi più discussi: SportMediaset: È un Sinner da paura: gli highlights della vittoria a Madrid Video; Sinner inarrestabile: numeri da capogiro contro i top 10; Inarrestabile Sinner, Popyrin spazzato via: ora derby con Pellegrino; SportMediaset: Sinner in campo sabato Video. Roma si gode un Sinner spaziale: battuto anche Rublev, è in semifinale agli Internazionali. Superato il record di DjokovicSembra tutto troppo facile. O meglio, per lui lo è. Negli ultimi tempi si fa davvero fatica a distinguere un match di Jannik Sinner da una seduta d’allenamento. Il numero uno al mondo travolge anche A ... ilfattoquotidiano.it Sinner-Ofner: highlights Atp Roma. VIDEOJannik Sinner debutta con una vittoria agli Internazionali d'Italia, battendo l’austriaco Sebastian Ofner 6-3, 6-4 in poco più di un’ora e mezza. L’azzurro domina il match senza concedere palle break, ... sport.sky.it