Rublev sbaglia il match point butta via il tiebreak e impazzisce Gli highlights con Pellegrino
Durante l'ottavo di finale dell'ATP 250 di Bastad, Andrej Rublev ha sbagliato un match point nel tiebreak, perdendo il set. Dopo questa occasione fallita, ha urlato in campo e, quando Andrea Pellegrino ha vinto il set, ha lanciato a terra la racchetta, mostrando segni di nervosismo. Non ci sono state altre azioni o dichiarazioni ufficiali legate all'episodio.
Un furente Andrej Rublev inveisce contro sé stesso nell'ottavo di finale dell'Atp 250 di Bastad: dopo aver buttato il match point al tiebreak prima urla in campo e, sulla vittoria del set di Andrea Pellegrino, lancia a terra la racchetta. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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