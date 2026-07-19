Luciano Darderi ha vinto contro Vallejo al terzo set e si è qualificato per la finale dell’ATP Bastad. Si tratta della settima finale in carriera per il tennista, che si disputa sul campo di Bastad, in Svezia. La partita si è conclusa con la vittoria di Darderi nel set decisivo, dopo aver affrontato Vallejo. Il torneo ATP 250 si svolge sulla terra rossa.

Luciano Darderi in finale al Nordea Open di Bastad. ROMA (ITALPRESS) – Luciano Darderi continua a far parlare di sé nel mondo del tennis, raggiungendo la settima finale della sua carriera al “Nordea Open”, un torneo ATP 250 che si svolge sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il montepremi complessivo ammonta a 612.620 euro, rendendo questa competizione tra le più rilevanti della stagione. L’italo-argentino, attualmente numero 18 del ranking ATP e seconda testa di serie del torneo, ha superato il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, posizionato al 71esimo posto nella classifica, con un punteggio di 6-4, 6-7(11), 6-3. Il match si è protratto per quasi tre ore e ha messo in luce la determinazione e la tenacia di Darderi sul campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Darderi batte Vallejo al terzo set e conquista la finale di ATP Bastad.

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