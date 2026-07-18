Luciano Darderi ha vinto la finale dell’ATP 250 di Bastad, battendo il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo in tre set dopo quasi tre ore di gioco. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-7(11), 6-3. Darderi ha conquistato il titolo sulla terra rossa svedese, portando a casa il suo secondo finale in questa manifestazione.

Luciano Darderi raggiunge nuovamente la finale dell’ATP 250 di Bastad. Sulla terra rossa svedese, l’azzurro ha superato il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo al termine di una battaglia durata quasi tre ore, chiusa con il punteggio di 6-4, 6-7(11), 6-3. Il numero 18 del mondo potrà così difendere il titolo conquistato nella passata edizione. La semifinale si è aperta con un parziale combattuto, caratterizzato da break. controbreak e numerosi errori. Darderi ha trovato l’allungo decisivo nel quinto gioco, ma ha dovuto faticare enormemente per chiudere il set: l’ultimo game è durato circa venti minuti e l’italiano ha avuto bisogno di tredici opportunità prima di imporsi per 6-4. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Bastad, Darderi doma Vallejo al termine di una maratona: finale conquistata in tre set

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