L’italo-argentino Darderi ha raggiunto la finale all’ATP Bastad, battendo in tre set il paraguaiano Vallejo con i punteggi di 6-4, 6-7(11) e 6-3 in quasi tre ore di gioco. Darderi, campione in carica e seconda testa di serie, ora aspetta di conoscere l’avversario tra Rublev e Tabilo.

L’italo-argentino, campione in carica e seconda testa di serie, supera il paraguaiano 6-4 6-7(11) 6-3 dopo quasi tre ore. Ora attende il vincente tra Rublev e Tabilo. Luciano Darderi torna in finale al “Nordea Open” di Bastad. L’italo-argentino, campione in carica sulla terra rossa svedese, ha superato in semifinale il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo con il punteggio di 6-4 6-7(11) 6-3 dopo quasi tre ore di battaglia. Per Darderi, numero 18 del mondo e seconda testa di serie del torneo ATP 250, si tratta della settima finale in carriera nel circuito maggiore. Darderi ha dovuto lottare a lungo per avere la meglio su Vallejo, numero 71 del ranking ATP, reduce dal successo nei quarti contro Stefano Travaglia. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - ATP Bastad, Darderi vola in finale: battuto Vallejo in tre set

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Tennis Atp 250 Bastad. Darderi batte Borges 7-6 6-4 e vola in semifinale vs Vallejo

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