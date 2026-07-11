Tennistavolo | Faso battuto ma l’Italia U19 va agli ottavi degli Europei Giovanili
Durante gli Europei Giovanili di tennistavolo a Gondomar, in Portogallo, gli italiani Under 19 sono passati agli ottavi di finale nella fase a gironi a squadre, nonostante una sconfitta contro un avversario. Le squadre Under 19 e Under 15 hanno ottenuto la qualificazione, mentre l’Under 15 è stata eliminata. I risultati si riferiscono alle partite giocate nel torneo a squadre, con vittorie e sconfitte registrate nelle diverse categorie.
Proseguono gli Europei Giovanili 2026 di tennistavolo a Gondomar, in Portogallo: nella fase a gironi dei tornei a squadre in casa Italia vincono gli Under 19, che approdano agli ottavi di finale, le Under 19 e le Under 15, mentre vengono battuti gli Under 15. Gli Under 19 nel Gruppo C superano il Portogallo per 3-1 e superano il turno: Danilo Faso viene battuto da Tiago Abiodun per 2-3 (11-9, 7-11, 11-8, 6-11, 7-11), ma poi gli azzurrini ribaltano il tie con i successi di Francesco Trevisan su Lourenco Sardinha per 3-0 (11-7, 13-11, 11-7), di Jacopo Cipriano su Carlos Goncalves per 3-2 (11-8, 11-8, 10-12, 5-11, 11-4), e di Danilo Faso su Lourenco Sardinha per 3-2 (9-11, 11-7, 11-6, 12-14, 11-4). 🔗 Leggi su Oasport.it
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