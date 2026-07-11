Tennistavolo | Faso battuto ma l’Italia U19 va agli ottavi degli Europei Giovanili

Notizia in breve

Durante gli Europei Giovanili di tennistavolo a Gondomar, in Portogallo, gli italiani Under 19 sono passati agli ottavi di finale nella fase a gironi a squadre, nonostante una sconfitta contro un avversario. Le squadre Under 19 e Under 15 hanno ottenuto la qualificazione, mentre l’Under 15 è stata eliminata. I risultati si riferiscono alle partite giocate nel torneo a squadre, con vittorie e sconfitte registrate nelle diverse categorie.