Daniele Bellini, noto come Decibel, non sarà più lo speaker del Napoli dopo sedici anni di incarico. La decisione arriva dopo che, un anno fa, il club aveva raggiunto un accordo con la Golden Boys di Geolier, poi successivamente revocato. Attualmente, non ci sono segnali di un possibile ripensamento da parte del club. Bellini ha commentato il suo ruolo come un onore durato nel tempo, senza ulteriori dettagli su future collaborazioni.

Sembrava già finita un anno fa dopo l’accordo del club con la Golden Boys di Geolier, poi ci fu il dietrofront. Stavolta, invece, non sembrano esserci ripensamenti all’orizzonte: Daniele Decibel Bellini non sarà più lo speaker del Napoli. L’ha annunciato egli stesso sulla sua pagina Facebook: «Non esiste un modo facile per dirlo. Ieri il Presidente, Aurelio De Laurentiis, mi ha comunicato la volontà di non rinnovare il mio contratto. Per questo motivo non potrò più ricoprire il ruolo di speaker del Napoli. Per sedici anni ho avuto l’onore di dare voce a uno stadio unico al mondo, vivendo da una posizione privilegiata gioie, delusioni, vittorie indimenticabili e momenti che porterò con me per sempre». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Daniele «Decibel» Bellini non è più lo speaker del Napoli: «Un onore durato sedici anni»

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