A Moena, nella Val di Fassa, durante il ritiro estivo di una squadra di calcio, l’allenatore ha ricevuto il premio “Costruiamo gentilezza nello sport”. La cerimonia si è svolta presso il Centro Sportivo Benatti, dove l’allenatore è stato premiato con una maglia speciale. L’evento ha riconosciuto il suo ruolo come ambasciatore di gentilezza nel mondo dello sport.

Nella cornice della Val di Fassa, sede del ritiro estivo del Genoa, presso il Centro Sportivoa Benatti di Moena, l’allenatore rossoblù Daniele De Rossi ha ricevuto, diventando ambasciatore di gentilezza, la maglia del Premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”. Il riconoscimento nazionale, nato dalla sinergia tra il gruppo USSI Toscana e l'Associazione Costruiamo Gentilezza, è stato assegnato al tecnico per il suo costante e concreto impegno nel sociale e per la promozione di progetti di inclusione che vedono lo sport come strumento fondamentale a supporto delle giovani generazioni. A consegnare il premio, è stata Gaia Simonetti, ideatrice del Premio, giornalista sportiva e ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Daniele De Rossi vince il premio “Costruiamo gentilezza nello sport” a Moena

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