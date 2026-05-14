Ostiamare in Serie C il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio

Ostiamare, squadra di calcio guidata dall’ex calciatore Daniele De Rossi, è stata premiata oggi in Campidoglio per aver ottenuto la promozione in Serie C dopo 35 anni. La cerimonia si è svolta nel municipio, alla presenza di rappresentanti della società e delle istituzioni locali. La promozione rappresenta un traguardo importante per il club, che ha raggiunto questa categoria dopo un lungo percorso. La squadra si prepara ora a disputare il prossimo campionato di terza serie.

(Adnkronos) – Premiazione oggi in Campidoglio della squadra di Daniele De Rossi Ostiamare, promossa in serie C dopo 35 anni. —[email protected] (Web Info) La Coppa Italia all’Inter conferma. Malen alla Roma: ufficiale il riscatto Trump in Cina: “Con Xi colloqui estremamente positivi e produttivi”. E lo invita alla Casa Bianca La Coppa Italia all’Inter conferma. Malen alla Roma: ufficiale il riscatto Trump in Cina: “Con Xi colloqui estremamente positivi e produttivi”. E lo invita alla Casa Bianca . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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