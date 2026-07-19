Daniel campione italiano | Un successo arrivato dopo mesi di sacrificio

Daniel Ituma ha vinto il titolo italiano Under 23 nella categoria 90 kg ai Campionati Italiani al Pala Santoro di Roma. La vittoria arriva dopo mesi di sacrifici, secondo quanto dichiarato dal pugile. La competizione si è svolta nella capitale e ha visto la partecipazione di diversi atleti under 23. Ituma rappresenta il Team LU, che ha ottenuto il riconoscimento nella categoria dei pesi mediomassimi.

Daniel Ituma campione italiano Under 23 nella categoria 90 kg. È questo il verdetto dei Campionati Italiani disputati al Pala Santoro di Roma. Il pugile del Team LU.CO.1950 di Novate ha conquistato il titolo nazionale al termine di un percorso netto e di due prestazioni di altissimo livello. Il match finale è stato contro Nicola Dello Russo. La prima ripresa è stata praticamente perfetta, Daniel ha utilizzato colpi diretti, controllando la distanza e impedendo ad un avversario fisicamente forte, di accorciare. Al momento della proclamazione, la tensione ha lasciato spazio a un grido di soddisfazione e a un abbraccio collettivo tra Daniel e i tecnici Giancarlo Cappellano e Gabriele Bogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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