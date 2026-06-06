Logica da campione | Daniel del liceo scientifico si aggiudica il titolo di vicecampione d' Italia di problem solving

Notizia in breve

Un studente del liceo scientifico ha ottenuto il secondo posto nella categoria individuale delle finali nazionali delle Olimpiadi del problem solving. La competizione si è svolta con una serie di prove che hanno messo alla prova le capacità logiche e di risoluzione dei partecipanti. Daniel Ruffilli ha dimostrato abilità nel superare gli ostacoli passo dopo passo, conquistando il podio tra numerosi concorrenti provenienti da tutta Italia.