Logica da campione | Daniel del liceo scientifico si aggiudica il titolo di vicecampione d' Italia di problem solving
Un studente del liceo scientifico ha ottenuto il secondo posto nella categoria individuale delle finali nazionali delle Olimpiadi del problem solving. La competizione si è svolta con una serie di prove che hanno messo alla prova le capacità logiche e di risoluzione dei partecipanti. Daniel Ruffilli ha dimostrato abilità nel superare gli ostacoli passo dopo passo, conquistando il podio tra numerosi concorrenti provenienti da tutta Italia.
Una mente brillante, logica, e una capacità di superare gli ostacoli un passo alla volta: con queste qualità lo studente Daniel Ruffilli del liceo scientifico Fulcieri ha conquistato il secondo posto nella categoria individuale alle finali nazionali delle Olimpiadi del problem solving, che si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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