C’è un italiano campione di tennis che nessuno conosce ed è arrivato in finale al Roland Garros Su un videogioco

Un giocatore italiano ha raggiunto la finale di Roland Garros nel videogioco, diventando campione di tennis virtuale. La pandemia ha portato alla crescita degli e-sport, con competizioni internazionali e partecipanti di alto livello.

La pandemia ha cambiato radicalmente il mondo dello sport e ha portato nel mainstream gli e-sport, competizioni di videogiochi con partecipanti i migliori al mondo. Una delle icone dello sport tradizionale che si è mossa per prima con questo approccio è il Roland-Garros, il leggendario torneo francese di tennis sulla terra rossa. Dal 2022 viene disputata la Roland Garros eSeries, un torneo mondiale a cui l’italiano Alessandro “Alex” Bianco è una presenza abituale. «Ho iniziato a giocare durante il lockdown cercando la parola tennis sull’App store» ha detto Bianco. «Il primo risultato era Tennis Clash, che all’epoca era un videogioco che non aveva un circuito competitivo, io giocavo per divertirmi. 🔗 Leggi su Open.online

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Tutti guardavano Sinner dominare. Nessuno si aspettava quello che ha fatto dopo alla raccattapalle.

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C'è stato un tempo in cui Andreas Seppi era il punto di riferimento di un piccolo Jannik Sinner. Per 15 anni è stato nei Top 100, tre titoli Atp, primo italiano a vincere un torneo sull'erba, ha battuto Federer, Nadal… Prima dell'attuale era dorata e dominante, guid x.com

Binaghi: È tempo di un quinto slam a Roma. Non avremo mai un'altra opportunità come questa. È il momento di portare il movimento tennistico italiano a un altro livello, il governo deve aiutarci a realizzare questo sogno. reddit

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