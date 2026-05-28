C’è un italiano campione di tennis che nessuno conosce ed è arrivato in finale al Roland Garros Su un videogioco

Da open.online 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore italiano ha raggiunto la finale di Roland Garros nel videogioco, diventando campione di tennis virtuale. La pandemia ha portato alla crescita degli e-sport, con competizioni internazionali e partecipanti di alto livello.

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La pandemia ha cambiato radicalmente il mondo dello sport e ha portato nel mainstream gli e-sport, competizioni di videogiochi con partecipanti i migliori al mondo. Una delle icone dello sport tradizionale che si è mossa per prima con questo approccio è il Roland-Garros, il leggendario torneo francese di tennis sulla terra rossa. Dal 2022 viene disputata la Roland Garros eSeries, un torneo mondiale a cui l’italiano Alessandro “Alex” Bianco è una presenza abituale. «Ho iniziato a giocare durante il lockdown cercando la parola tennis sull’App store» ha detto Bianco. «Il primo risultato era Tennis Clash, che all’epoca era un videogioco che non aveva un circuito competitivo, io giocavo per divertirmi. 🔗 Leggi su Open.online

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