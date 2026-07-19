Dani Olmo ha raccontato di aver affrontato difficoltà nel raggiungere i propri obiettivi, sottolineando che il Mondiale ha chiarito le sue capacità. Ha riferito di aver sperimentato digiuni, mangiato pappe per bambini e giocato a scacchi con un compagno di squadra. Nonostante i risultati ottenuti negli anni, ha ammesso che il percorso è stato più complesso rispetto ad altri.

Nonostante i tanti risultati ottenuti negli anni, su Dani Olmo qualcuno ha sempre avuto qualche dubbio. Questo Mondiale alla fine li ha spazzati via tutti: “Mi è sempre costato un po’ di più degli altri. Ho sempre dovuto dimostrare ciò che posso dare, ma alla fine la mia vita è stata così. E ora ho dovuto dimostrarlo ancora una volta. Sapevo che in questo Mondiale avrei avuto la mia opportunità” ha raccontato a El Pais il trequartista spagnolo, che dopo aver alternato la prima parte del torneo tra campo e panchina è diventato un titolare inamovibile della Spagna che si giocherà la finale del Mondiale contro l'Argentina, disputando tutte le partite della fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dani Olmo e le sue stranezze vincenti: dalle pappe dei bebè ai digiuni e gli scacchi con Unai Simon

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