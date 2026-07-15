Unai Simón ha deciso di uscire dal campo in modo spettacolare, compiendo azioni che sono state considerate più da attaccante che da portiere. Durante una partita, ha effettuato un'uscita rischiosa e spettacolare, che ha attirato l'attenzione. La sua scelta ha suscitato reazioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori, che hanno commentato l'episodio come un gesto di grande personalità. La partita si è conclusa con questa scena come momento più discusso.

Unai Simón ha voluto esagerare. Ci sono parate che valgono quanto un gol, quante volte lo diciamo. Ecco. Lui ha voluto segnare i suoi gol finanche prima. Prima di parare. Con due uscite su Mbappé spericolate solo in apparenza. Spericolate e necessarie, al minuto 42 e al minuto 83. A parte la vita di Vasco, giudichiamo spericolato tutto ciò che spezza una condizione protetta. Per esempio lasciare un posto sicuro senza averne un altro, cambiare città a cinquant’anni, chiudere una relazione che dall’esterno sembrava funzionasse, rifiutare più soldi per stare meglio, dire un no quando tutti si aspettano un sì, esporre per primi un sentimento. Sono gesti che sembrano piccoli o grandi salti nel vuoto, siamo stati educati a guardare con più attenzione quel che lasciamo, a considerare pericoloso quanto viene dopo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - La vita spericolata di Unai Simón

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