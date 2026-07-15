Laura Schmitt, fidanzata del calciatore Dani Olmo, si distingue per il suo stile tra le Wags ai Mondiali 2026. Tra le tifose presenti sugli spalti, si nota per l’abbigliamento curato e le scelte di moda, attirando l’attenzione dei media e degli appassionati di tendenze. La sua presenza si affianca a quella di altre compagne di calciatori, contribuendo a definire le immagini più fashion del torneo.

I campioni in campo, le Wags sugli spalti: a fare il tifo e dettare le tendenze. E tra le più stilose delle fidanzate dei Mondiali 2026 c’è senza dubbio Laura Abla Schmitt. La biondissima bellezza germanica fa ormai da tempo coppia fissa con Dani Olmo, tra i campioni della nazionale spagnola, ma più che di calcio si interessa di moda e allo anche stadio sfoggia degli outfit da capogiro. Laura Abla Schmitt, carriera e vita professionale. Laura Abla Schmitt ha 27 anni e arriva dalla regione dell’Ostfriesland, nel nord della Germania. La sua carriera inizia ben prima di diventare una Wags. Laura si è nel tempo costruita un nome nel mondo della moda e dei social media. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Chi è Laura Schmitt, la fidanzata di Dani Olmo che detta la moda ai Mondiali 2026

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