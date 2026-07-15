Chi è Laura Schmitt la fidanzata di Dani Olmo che detta la moda ai Mondiali 2026
Laura Schmitt, fidanzata del calciatore Dani Olmo, si distingue per il suo stile tra le Wags ai Mondiali 2026. Tra le tifose presenti sugli spalti, si nota per l’abbigliamento curato e le scelte di moda, attirando l’attenzione dei media e degli appassionati di tendenze. La sua presenza si affianca a quella di altre compagne di calciatori, contribuendo a definire le immagini più fashion del torneo.
I campioni in campo, le Wags sugli spalti: a fare il tifo e dettare le tendenze. E tra le più stilose delle fidanzate dei Mondiali 2026 c’è senza dubbio Laura Abla Schmitt. La biondissima bellezza germanica fa ormai da tempo coppia fissa con Dani Olmo, tra i campioni della nazionale spagnola, ma più che di calcio si interessa di moda e allo anche stadio sfoggia degli outfit da capogiro. Laura Abla Schmitt, carriera e vita professionale. Laura Abla Schmitt ha 27 anni e arriva dalla regione dell’Ostfriesland, nel nord della Germania. La sua carriera inizia ben prima di diventare una Wags. Laura si è nel tempo costruita un nome nel mondo della moda e dei social media. 🔗 Leggi su Dilei.it
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