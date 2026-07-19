Un gruppo di riformisti dem ha firmato una lettera in cui chiede di abbandonare il diritto di veto e di istituire una difesa comune europea. Tra i firmatari ci sono esponenti politici noti, tra cui Delrio, Bazoli, Quartapelle, Gori e Guerini. La lettera sottolinea che l’Europa mira a promuovere la pace, evidenziando come l’Unione abbia trasformato vecchi nemici in partner e abbia sostituito la logica della potenza con quella del diritto.

Tra i firmatari ci sono Delrio, Bazoli, Quartapelle, Gori e Guerini: “Europa vuole dire pace: l’Unione europea ha trasformato antichi nemici in partner e ha sostituito la logica della potenza con quella del diritto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Dallo stop al diritto di veto a una difesa comune europea, la lettera-appello dei riformisti dem

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