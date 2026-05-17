Jack Schlossberg, membro della famiglia Kennedy, ha annunciato la sua candidatura al Congresso con i Democratici, dichiarando di sentirsi responsabile di contribuire al bene comune. Durante un'intervista con il direttore di Vanity Fair, ha parlato di vari temi tra cui la situazione a Gaza, le opinioni di Mamdani e questioni legate ai fondi pubblici. La comunicazione è arrivata in un momento di crescente attenzione politica e di tensioni internazionali.

Prima di lanciare la sua corsa per il 12° distretto congressuale di Manhattan, il nipote 33enne di John F. Kennedy – che ama definirsi un silly goose, uno svitato per gioco – era già riuscito a trasformarsi in una creatura dell’Internet contemporaneo, con un repertorio inesauribile di provocazioni da troll. Tra le più memorabili, un costume di Halloween da «MAHA Man» rivolto contro suo cugino, il segretario alla Salute e ai Servizi umani Robert F. Kennedy Jr., e una faida a senso unico con Joe Rogan. I suoi post sui social, sostiene in una recente conversazione con il direttore editoriale di Vanity Fair Mark Guiducci, sono in realtà una provocazione studiata: insiste sul fatto che dietro commenti deliberatamente incendiari come «Vero o falso: Usha Vance è molto più sexy di Jackie O» esista una strategia ben precisa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jack Schlossberg, il rampollo dei Kennedy: «Mi candido al Congresso con i Dem. Sono nato in una famiglia la cui eredità è il servizio al bene comune. Sento la responsabilità di fare ciò che posso per il mio Paese in uno dei suoi momenti più bui»

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