Docenti di sostegno il diritto al rientro sul posto comune è spesso solo teorico Una disparità che merita attenzione Lettera

Notizia in breve

Dopo cinque anni di sostegno, i docenti possono richiedere il trasferimento sulla propria materia. Tuttavia, spesso il diritto al rientro nel posto comune rimane solo sulla carta. La possibilità di cambiare ruolo si scontra con limiti pratici e disparità di trattamento. La questione riguarda la reale attuazione delle norme e la concreta possibilità di tornare alle discipline di origine. La procedura è prevista, ma non sempre si traduce in un effettivo trasferimento.