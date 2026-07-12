Docenti di sostegno il diritto al rientro sul posto comune è spesso solo teorico Una disparità che merita attenzione Lettera
Dopo cinque anni di sostegno, i docenti possono richiedere il trasferimento sulla propria materia. Tuttavia, spesso il diritto al rientro nel posto comune rimane solo sulla carta. La possibilità di cambiare ruolo si scontra con limiti pratici e disparità di trattamento. La questione riguarda la reale attuazione delle norme e la concreta possibilità di tornare alle discipline di origine. La procedura è prevista, ma non sempre si traduce in un effettivo trasferimento.
Negli articoli dedicati alla mobilità si legge frequentemente che il docente titolare su posto di sostegno, una volta assolto il vincolo quinquennale, può presentare domanda per rientrare sulla propria disciplina. Si tratta di un’affermazione corretta sotto il profilo formale, ma incompleta sotto il profilo sostanziale. Ciò che non viene spiegato chiaramente è la concreta modalità con cui tale diritto viene esercitato. Il docente di sostegno che chiede il trasferimento sul posto comune si trova collocato in una posizione procedurale che può rendere tale possibilità estremamente difficile, se non addirittura irrealizzabile. Questa difficoltà non si evince da una lettura attenta del CCNI 25-28, dall’ ordinanza ministeriale n. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie e thread social correlati
Doppio canale di reclutamento docenti: obiettivo assunzioni da GPS sia sostegno che posto comune. Il Punto di Mario PittoniIl Dipartimento Istruzione della Lega ha annunciato l’attivazione di due canali di reclutamento per i docenti, uno tramite le graduatorie provinciali...
Immissioni in ruolo docenti 2026: scadenze diverse per sostegno e posto comune. Il Punto di Sonia CannasLe immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026-2027 sono in attesa dell’autorizzazione del contingente da parte del Ministero dell’Economia e...
Temi più discussi: Insegnanti di sostegno, approvate le graduatorie del concorso ordinario; Assegnazioni provvisorie, il docente di sostegno può richiederla per posto comune?; Insegnanti di sostegno, approvate le graduatorie del concorso ordinario; Quanto costa diventare docente di sostegno? Il calcolo delle spese per il TFA XI ciclo.
Il TAR si pronuncerà entro un mese sul ricorso dei docenti di sostegno del CDSS contro i percorsi straordinari previsti dal DL 71/2024. #Comunicati x.com
Su segnalazione di tanti giovani aspiranti docenti di sostegno ho avuto il piacere di leggere alcuni commenti inerenti al tfa XI ciclo Sostegno di alcune universita' !!! 1. Sicuramente in pochissimo tempo e' davvero difficile formarsi.... 2. Sicuramente e' difficile trov facebook
Co-insegnamento il prossimo anno (consigli?) reddit
Docenti di sostegno, il diritto al rientro sul posto comune è spesso solo teorico. Una disparità che merita attenzioneGentile Redazione,desidero portare all’attenzione dei lettori una problematica che interessa i docenti specializzati sul sostegno e che, a mio avviso, viene raramente illustrata nella sua reale portat ... tecnicadellascuola.it
Assegnazioni provvisorie, il conteggio del quinquennio riparte da zero per il docente di sostegno che ottiene il movimento?Il docente di sostegno che rientra ancora nel vincolo quinquennale di permanenza sul posto di sostegno può partecipare alla mobilità annuale senza nessuna conseguenza sul calcolo del quinquennio. orizzontescuola.it