Durante un festino in un casolare, l’arbitro sloveno Slavko Vincic, di 46 anni, è stato arrestato per errore dalla polizia, che ha fatto irruzione nel luogo. Dopo pochi istanti, Vincic è stato rilasciato perché estraneo ai fatti. L’incidente risale a sei anni fa e non ha avuto conseguenze legali per l’arbitro. La vicenda è avvenuta durante un evento tra amici, senza coinvolgimenti ufficiali o attività illegali.

Si è trovato, suo malgrado, nel posto sbagliato al momento sbagliato. L’arbitro sloveno Slavko Vincic, 46 anni, sei anni fa è stato arrestato (ma poi subito rilasciato perché estraneo ai fatti) a seguito dell’irruzione della polizia a un festino all’interno del casolare. La disavventura di Vincic. Il direttore di gara di Spagna-Argentina, la gara più importante del pianeta a livello calcistico, si trovata ad una serata a base di droga e prostituzione. Un’irruzione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di una quarantina di persone tra donne e uomini oltre al sequestro di cocaina, pistole e circa 11mila dollari in contanti. Se in un primo momento c’era stato il sospetto che Vincic potesse far parte tra i clienti di chi gestiva il giro di prostituzione, le accuse sono cadute poco dopo e rilasciato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dall'arresto (per errore) durante il festino hot a Spagna-Argentina: chi Slavko Vincic, l’arbitro della finale mondiale

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