Dalla delegazione toscana in Ucraina un mazzo di fiori in ricordo di Iryna Tsybuch
Una giovane donna ucraina di meno di 25 anni, deceduta il 29 maggio 2024 mentre prestava assistenza come infermiera nel battaglione volontario medico, è stata ricordata con un mazzo di fiori dalla delegazione toscana in Ucraina. La donna, giornalista di professione, si era arruolata volontaria sul fronte per aiutare le persone coinvolte nel conflitto.
Per Iryna, brillante giornalista della televisione morta sul fronte da infermiera nel battaglione volontario medico dove si era arruolata: una ragazza ucraina di neppure 25 anni, uccisa il 29 maggio del 2024 mentre faceva quello che aveva scelto di fare, provare a salvare altre vite. Iryna è Iryna Tsybuch e sulla sua tomba è stato deposto il mazzo di fiori del convoglio toscano della solidarietà partito da Firenze il 14 luglio e che venerdì ha varcato il confine tra Polonia e Ucraina. La missione è stata organizzata dall’assessorato alla sanità e dalla Protezione civile regionale con due finalità: verificare le condizioni per un accordo sanitario e portare aiuti ai campi profughi di chi è fuggito dalle aree più colpite dalla guerra provocata dall’invasione della Russia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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