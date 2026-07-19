Per Iryna, brillante giornalista della televisione morta sul fronte da infermiera nel battaglione volontario medico dove si era arruolata: una ragazza ucraina di neppure 25 anni, uccisa il 29 maggio del 2024 mentre faceva quello che aveva scelto di fare, provare a salvare altre vite. Iryna è Iryna Tsybuch e sulla sua tomba è stato deposto il mazzo di fiori del convoglio toscano della solidarietà partito da Firenze il 14 luglio e che venerdì ha varcato il confine tra Polonia e Ucraina. La missione è stata organizzata dall’assessorato alla sanità e dalla Protezione civile regionale con due finalità: verificare le condizioni per un accordo sanitario e portare aiuti ai campi profughi di chi è fuggito dalle aree più colpite dalla guerra provocata dall’invasione della Russia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Corrieretoscano.it - Dalla delegazione toscana in Ucraina un mazzo di fiori in ricordo di Iryna Tsybuch

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un mazzo di fiori in ricordo delle vittime civili dei bombardamenti aerei nel quartiere Santa CaterinaIl 6 maggio 1943, nel quartiere Santa Caterina di Reggio Calabria, si verificò un bombardamento alleato che provocò la morte di numerosi civili.

Un mazzo di fiori per non dimenticareIl 29 aprile a Monza alcuni militanti di Fratelli d’Italia hanno deposto un mazzo di fiori in un gesto che vuole mantenere vivo il ricordo di un...