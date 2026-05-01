Il 29 aprile a Monza alcuni militanti di Fratelli d’Italia hanno deposto un mazzo di fiori in un gesto che vuole mantenere vivo il ricordo di un evento o di una persona. L’azione si è svolta in modo silenzioso e senza dichiarazioni pubbliche, rappresentando un momento di ricordo attraverso un semplice gesto simbolico. La cerimonia si è svolta in un’area pubblica, con la partecipazione di alcuni presenti.

Un mazzo di fiori, per non dimenticare. Un gesto semplice e silenzioso quello compiuto nella giornata del 29 aprile a Monza da alcuni militanti di Fratelli d’Italia. Lontani dai riflettori si sono dati appuntamento in via Calatafimi, davanti all’ingresso dei giardinetti. Lì hanno deposto un mazzo.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Come disegnare un mazzo di fiori | Facile passo dopo passo

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