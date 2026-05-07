Un mazzo di fiori in ricordo delle vittime civili dei bombardamenti aerei nel quartiere Santa Caterina
Il 6 maggio 1943, nel quartiere Santa Caterina di Reggio Calabria, si verificò un bombardamento alleato che provocò la morte di numerosi civili. Quel pomeriggio di primavera vide le case e le strade del quartiere colpite da esplosioni, portando via molte vite innocenti. Per ricordare le vittime di quell’evento, è stato deposto un mazzo di fiori nel luogo simbolo di quella tragedia.
Il 6 maggio 1943 rappresenta una delle pagine più dolorose della storia di Reggio Calabria. In quel pomeriggio di primavera, il quartiere di Santa Caterina fu devastato dalle bombe alleate, che spezzarono le vite di decine di civili innocenti, sorpresi nelle loro case o in strada mentre cercavano.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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