Dalla città al parco passeggiando in bicicletta | inaugurato il ponte che collega a San Rossore
Un nuovo ponte ciclopedonale è stato aperto a Pisa, collegando il centro città con il parco di San Rossore. La struttura permette di attraversare in sicurezza in bicicletta e a piedi, offrendo un collegamento diretto tra le due aree. L’inaugurazione si è svolta oggi, con la presenza di rappresentanti locali e cittadini. Il ponte si inserisce nel progetto di sviluppo di un percorso ciclabile che unisce diverse zone della città e il parco naturale.
Pisa, 19 luglio 2026 – Pisa aggiunge un altro tassello al percorso verso il ruolo di “ capitale del cicloturismo ” con l’inaugurazione del nuovo ponte ciclopedonale di San Piero. L’opera che ieri è stata aperta al pubblico unisce il Parco di San Rossore, nella zona delle Cascine Nuove, alla sponda opposta dell’Arno, a San Piero a Grado, e attraverso un nuovo tratto ciclabile, si ricongiunge al percorso della ciclopedonale del Trammino. La nuova infrastruttura è stata costruita nello stesso punto in cui sorgeva il vecchio ponte dell’acquedotto di Livorno, realizzato nel 1920, quando crollò l’antico Ponte dei Moccoli. I lavori iniziati a settembre 2024, sono costati 4 milioni di euro, finanziati per metà dalla Regione Toscana e per il restante dal Comune di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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