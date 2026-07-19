Dalla città al parco passeggiando in bicicletta | inaugurato il ponte che collega a San Rossore

Notizia in breve

Un nuovo ponte ciclopedonale è stato aperto a Pisa, collegando il centro città con il parco di San Rossore. La struttura permette di attraversare in sicurezza in bicicletta e a piedi, offrendo un collegamento diretto tra le due aree. L’inaugurazione si è svolta oggi, con la presenza di rappresentanti locali e cittadini. Il ponte si inserisce nel progetto di sviluppo di un percorso ciclabile che unisce diverse zone della città e il parco naturale.