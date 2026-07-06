In barca sulla rotta vietata nel parco di San Rossore assalto all’arenile protetto

Notizia in breve

Una barca è stata intercettata mentre navigava su una rotta proibita nel parco di San Rossore, vicino alla foce dell’Arno. La nave si trovava a circa due miglia nautiche dall’ingresso del fiume e si è diretta verso un’area di arenile protetto, accessibile solo via mare. Sul posto sono stati trovati diversi natanti, alcuni dei quali sono stati fermati e controllati dalle autorità. Non sono stati segnalati incidenti o feriti.