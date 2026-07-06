In barca sulla rotta vietata nel parco di San Rossore assalto all’arenile protetto
Una barca è stata intercettata mentre navigava su una rotta proibita nel parco di San Rossore, vicino alla foce dell’Arno. La nave si trovava a circa due miglia nautiche dall’ingresso del fiume e si è diretta verso un’area di arenile protetto, accessibile solo via mare. Sul posto sono stati trovati diversi natanti, alcuni dei quali sono stati fermati e controllati dalle autorità. Non sono stati segnalati incidenti o feriti.
Pisa, 6 luglio 2026 – A poco più di due miglia nautiche dalla foce dell’Arno esiste una “ spiaggia segreta ” dove centinaia di barche da diporto trovano un’oasi di pace davanti al Parco di San Rossore. E’ il Gombo: una lingua di sabbia chiara, raggiungibile via mare da Marina di Pisa in pochi minuti, che nei fine settimana estivi si riempie di natanti alla fonda, bagnanti e famiglie. Una scena che per molti pisani fa parte delle abitudini estive, ma che continua a scontrarsi con le regole di tutela dell’area protetta. L’ arenile si trova infatti in una zona di massima protezione del Parco. L’accesso e la permanenza sono regolati da vincoli stringenti, pensati per proteggere habitat e specie protette. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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