L’ex area industriale di Cascina, conosciuta come Decoindustria, è stata trasformata in un nuovo parco pubblico. L’intervento, finanziato con fondi del PNRR, ha portato alla riqualificazione di uno spazio precedentemente abbandonato. La nuova area verde viene paragonata a una versione ridotta del parco naturale di San Rossore, con l’obiettivo di offrire uno spazio di relax e natura ai cittadini. La riqualificazione si è conclusa di recente, aprendo al pubblico.

"Da area abbandonata a un San Rossore in miniatura": così viene descritto il nuovo investimento che il Comune di Cascina è riuscito ad avere grazie ai fondi del Pnrr. L’area dell’ex Decoindustria viene restituita alla città sotto una nuova veste: "un parco fruibile, ideale per passeggiate, picnic e feste all’aperto, ha preso il posto di un’area per anni segnata da desolazione e inquinamento". Un investimento di 3 milioni e 950mila euro che "in tempi record" è stato completato in anticipo rispetto a quanto previsto, e che permette alla cittadinanza di disporre "prossimamente" di un nuovo ampio spazio verde. "L’iter è stato avviato quando ero appena consigliere comunale" dichiara il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti: "a distanza di tanti anni, essere la persona che ha tagliato il nastro è senz’altro emozionante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo parco di Cascina. Rinata l’ex Decoindustria: "Sarà un San Rossore in versione ridotta"

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