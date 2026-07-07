L’arte invade la città gli spettacoli in strada della Gogmagog

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi e fino al 16 luglio, il centro commerciale naturale di Scandicci ospita una serie di performance di danza e musica. Gli spettacoli si svolgono nelle strade della città e sono organizzati dalla Gogmagog. L’evento porta l’arte direttamente nelle piazze e nelle vie, coinvolgendo il pubblico con esibizioni dal vivo. Le performance si susseguono durante tutto il periodo e sono gratuite.

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Se l’arte invade la città. Da oggi fino al 16 luglio, ci saranno una serie di performance di danza e musica nel centro commerciale naturale di Scandicci. A metterle in scena la compagnia Gogmagog storica presenza del Teatro Studio, almeno fino a quando era in funzione. Le performance (oggi, 10 e 16 luglio) saranno eseguite in strada all’interno del centro commerciale naturale di Scandicci. Gli attori, musicisti e danzatori, attraversano il tessuto urbano e gli spazi commerciali, instaureranno una relazione diretta con il contesto e con il pubblico. Una presenza discreta, in grado tuttavia di modificare lo sguardo dello spettatore e generare momenti di sorpresa e poesia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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