vivere vinci spettacoli arte e musica dal vivo

VINCI Un mare di proposte per vivere la cultura nel borgo di Vinci e dintorni. Comincia con "Dialoghi nella notte" il fine settimana di eventi nella città del Genio, dove domani dalle 19 al Casale di San Pantaleo Porte Aperte Onlus organizza la serata dedicata a Leonardo. I dialoghi sono curati da Alessandro Vezzosi e Agnese Sabato. Alla serata partecipa anche il coro gospel del St. Jacob’s Choir e il Gruppo Astrofili Montelupo (per partecipare: 3662354353 oppure 3356797622). Sabato alle 18 nei locali dell’Irsoo di Piazza della Libertà apre invece la mostra di Andrea Nicita, curata da Ulrike Schmidt-Clasen. L’esposizione invita il pubblico a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Crociera della Musica arte e cultura Napoletana - Puntata 14 | Speciale Canale 21

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