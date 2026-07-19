Un rapporto di Economist Enterprise e SIdP evidenzia che la salute orale influenza le performance sportive. L’infiammazione gengivale può ostacolare i muscoli, mentre allenamenti intensi e bevande energetiche rischiano di danneggiare denti e gengive. Il documento sottolinea come la cura della bocca sia un aspetto importante per gli atleti durante competizioni di calcio, nuoto e corsa.

Un report di Economist Enterprise e SIdP rivela il legame a doppio filo tra bocca e rendimento fisico: l’infiammazione gengivale ostacola i muscoli, mentre allenamenti e drink energetici minacciano denti e gengive. Dai campi dei Mondiali di calcio alle corsie del nuoto, fino alle piste di atletica e alle palestre amatoriali, esiste un avversario silenzioso in grado di fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta: la salute della bocca. Circa 9 atleti su 10 soffrono di patologie orali e oltre il 50% affronta la parodontite, un’infezione che innesca un’infiammazione sistemica capace di compromettere potenza, resistenza ed equilibrio muscolare. 🔗 Leggi su Notizie.com

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© Notizie.com - Dai mondiali di calcio al nuoto fino alla corsa, il successo degli atleti dipende anche da una bocca sana

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