Ginnastica tennis tavolo basket calcio pattinaggio nuoto e vela | migliaia di atleti in arrivo a Riccione

Da riminitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Riccione si prepara una stagione ricca di eventi sportivi con la partecipazione di migliaia di atleti provenienti da diverse discipline. La città ospiterà raduni, tornei e gare in varie discipline come ginnastica, tennis tavolo, basket, calcio, pattinaggio, nuoto e vela. Questi appuntamenti sono stati programmati nel calendario sportivo primaverile e coinvolgono atleti di diverse età e livelli di competizione. La zona si anima con l’arrivo di numerosi partecipanti pronti a competere e mostrare le proprie abilità.

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Una primavera sorprendente per lo sport che a Riccione porta, anche quest’anno, migliaia di atleti di tutte le discipline pronti a cimentarsi in raduni, tornei, competizioni e gare. Appena chiusa la prima parte della stagione primaverile, con i grandi appuntamenti dalle arti marziali alla scherma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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