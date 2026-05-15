Ginnastica tennis tavolo basket calcio pattinaggio nuoto e vela | migliaia di atleti in arrivo a Riccione

A Riccione si prepara una stagione ricca di eventi sportivi con la partecipazione di migliaia di atleti provenienti da diverse discipline. La città ospiterà raduni, tornei e gare in varie discipline come ginnastica, tennis tavolo, basket, calcio, pattinaggio, nuoto e vela. Questi appuntamenti sono stati programmati nel calendario sportivo primaverile e coinvolgono atleti di diverse età e livelli di competizione. La zona si anima con l’arrivo di numerosi partecipanti pronti a competere e mostrare le proprie abilità.

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