Sport perché una bocca sana migliora la performance | il report

Una bocca sana può fare la differenza anche nello sport. La salute orale influenza direttamente la performance sportiva trasformando la bocca in un alleato o in un nemico, non solo per campioni da podio, ma anche per semplici appassionati di sport. A richiamare l’attenzione sul rapporto tra salute orale e prestazione sportiva è la Sidp, la Società italiana di implantologia e parodontologia, alla luce di un report di Economist Enterprise, divisione di ricerca di The Economist, promosso dalla Federazione europea di parodontologia con il contributo di Curasept. Atleti e patologie del cavo orale . Secondo il documento nove atleti su dieci presentano patologie del cavo orale e oltre la metà soffre di parodontite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Amber Glenns Incredible Comeback Performance Leaves Fans Speechless

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