Gli shorts estivi, dai bermuda sartoriali agli modelli in lino e denim, sono tra i capi più scelti della stagione. Le nuove collezioni presentano tagli semplici, volumi morbidi e tessuti leggeri, ideali per adattarsi a diverse fisicità e creare look freschi e raffinati. Questi modelli sono pensati per essere versatili, adatti a molte occasioni e per offrire comfort senza rinunciare allo stile.

G li shorts sono tra i protagonisti del guardaroba estivo, e oggi più che mai si declinano in versioni adatte a ogni fisicità. Le nuove collezioni puntano su linee essenziali, volumi morbidi e tessuti freschi che accompagnano la figura senza costringerla. Il risultato? Pantaloncini facili da indossare dalla mattina alla sera, perfetti tanto con una camicia in lino quanto con una semplice T-shirt. Ecco cinque modelli di shorts per curvy di tendenza da provare. A vita media, leggermente svasati I pantaloncini ideali per esaltare un fisico curvy? A vita media, dalla lunghezza appena sopra il ginocchio e dalla forma leggermente svasata. Shorts per curvy: quali scegliere e come indossare Estate 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dai bermuda sartoriali agli shorts in lino e denim, la guida ai modelli più chic per creare look equilibrati, freschi e sofisticati in ogni occasione

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