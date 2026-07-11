Durante l’Estate 2026, è stato presentato un nuovo completo composto da bermuda e camicia. La silhouette si distingue per linee sartoriali e dettagli minimalisti, risultando più leggero di una giacca e più raffinato di un paio di shorts. Il look è stato definito minimal, fresco e sofisticato, e si adatta facilmente agli impegni quotidiani.

M inimal, fresco e sofisticato. Il duo formato da bermuda e camicia è una delle formule più riuscite dell’Estate 2026, capace di adattarsi con naturalezza ai ritmi della giornata. Dal lavoro all’aperitivo, passando per il tempo libero e le vacanze, bastano pochi accessori per trasformare questo abbinamento in un look sempre diverso. Ecco sette outfit di tendenza a cui ispirarsi. Bermuda bianchi e camicia over Sono la formula più estiva, ma anche la più chic. Il trucco sta nei volumi: sopra ampio, sotto sartoriale, ai piedi sandali infradito con tacco sottile. Bermuda e camicia: gli outfit estivi più chic. guarda le foto Camicia safari e bermuda grigi con pinces Come per Léa Drucker: l’ispirazione utility incontra la sartoria. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Più leggero della giacca, più raffinato degli shorts: il completo con bermuda e camicia conquista l'Estate 2026 grazie a silhouette sartoriali e dettagli minimal

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