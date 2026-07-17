È ancora shorts mania | dai bermuda maschili ai modelli lingerie i 5 pantaloncini da provare per l’estate 2026
L’estate 2026 porta una nuova ondata di shorts, dai bermuda maschili ai modelli in stile lingerie. Questi pantaloncini, scelti per praticità, leggerezza e versatilità, sono protagonisti della stagione calda. Si notano diverse varianti, tutte pensate per adattarsi alle esigenze di comfort e stile. La tendenza si conferma come una delle più forti nel guardaroba estivo, con molte proposte che spaziano dal casual al più audace.
Praticità, leggerezza, versatilità. Il più grande caposaldo del guardaroba (anche) femminile d’estate perde un pezzo, adattandosi alle esigenze al patto di non dover abbandonare la propria posizione privilegiata: stiamo chiaramente parlando degli shorts, must-have assoluto della calda stagione che, pur attraversando i secoli della moda, non ha mai perso un solo grammo della sua aura scintillante. Un po’ dandy, un po’ romantici ma sempre sfacciatamente chic, i pantaloncini corti dell’estate 2026 hanno abbandonato la loro comfort zone dall’atmosfera casual per trasformarsi nel capo più desiderato del momento. Che si tratti di un bermuda dal... 🔗 Leggi su Dilei.it
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