È ancora shorts mania | dai bermuda maschili ai modelli lingerie i 5 pantaloncini da provare per l’estate 2026

Notizia in breve

L’estate 2026 porta una nuova ondata di shorts, dai bermuda maschili ai modelli in stile lingerie. Questi pantaloncini, scelti per praticità, leggerezza e versatilità, sono protagonisti della stagione calda. Si notano diverse varianti, tutte pensate per adattarsi alle esigenze di comfort e stile. La tendenza si conferma come una delle più forti nel guardaroba estivo, con molte proposte che spaziano dal casual al più audace.