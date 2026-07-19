Da king a king maker Trump in campo come Mussolini e Videla
Il presidente degli Stati Uniti si prepara a consegnare la coppa del mondo alla squadra vincitrice, affiancato dal presidente della Fifa. La cerimonia si svolgerà al termine della finale, in un evento senza precedenti. La scena si svolge in un contesto internazionale, con il presidente americano coinvolto in una delle fasi più simboliche del torneo. La presenza del leader della Fifa sottolinea l'importanza dell'evento sportivo a livello globale.
Finale di partita Il presidente Usa è pronto a consegnare la coppa del mondo alla squadra vincitrice insieme al "caudillo" della Fifa Infantino Finale di partita Il presidente Usa è pronto a consegnare la coppa del mondo alla squadra vincitrice insieme al "caudillo" della Fifa Infantino Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Un vecchio e un bambino si prendono per mano e vanno insieme incontro alla più affascinate delle partite, la finale dei Campionati mondiali di calcio maschile, questa sera al MetLife Stadium in New Jersey. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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