LIVE Errani Vavassori-Dabrowski King Roland Garros 2026 in DIRETTA | tennisti in campo per il riscaldamento!

I tennisti Errani e Vavassori sono entrati in campo per il riscaldamento prima del match a Roland Garros 2026, in corso di svolgimento. Contestualmente, i giocatori Dabrowski e King stanno disputando il loro incontro. Dopo il torneo di Parigi, si prevede che Errani e Vavassori partecipino anche a Wimbledon. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

0-1 La terza volée di Errani non resta in campo, break in apertura di match per i nostri avversari. 30-40 Liscia l’intervento Dabrowski, passa il dritto in cross di Andrea. 0-40 Esce la palla corta di Vavassori, subito tre palle break da annullare. 12.08 Termina il riscaldamento, i primi a servire saranno gli azzurri. Inizierà Vavassori! 12.00 Probabile che, dopo l’impegno parigino, Errani e Vavassori tornino a giocare insieme anche il torneo di Wimbledon. 11.53 Ovviamente, non ci sono stati scontri diretti tra queste due coppie, con gli azzurri che possiamo considerare come favoriti per la vittoria del titolo essendo un binomio più preparato e più affiatato rispetto a quello della polacca e dello statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE ERRANI/ VAVASSORI - DABROWSKI/ KING FINALE DOPPIO MISTO ROLAND GARROS

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