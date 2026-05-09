King Marracash conquista il cinema | trailer date e prevendite del docufilm che racconta l’ascesa del King del rap

Da universalmovies.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono ufficialmente aperte le prevendite per “KING MARRACASH”, il primo docufilm dedicato all’artista, che arriverà nelle sale italiane come evento speciale solo nei giorni 25, 26 e 27 maggio. Contestualmente all’annuncio, è stato rilasciato il trailer ufficiale che offre un primo sguardo a un anno di sogni e trionfi, culminato nel primo storico tour negli stadi per un rapper italiano e nella consacrazione definitiva allo stadio San Siro di Milano. Diretto da Pippo Mezzapesa, il documentario ripercorre la carriera di Fabio Rizzo intrecciando la dimensione pubblica con quella più intima. Non è solo il racconto di un successo discografico, ma un viaggio che parte dai casermoni della Barona, cuore duro della periferia milanese, per arrivare fino in Sicilia con la sua famiglia.🔗 Leggi su Universalmovies.it

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