King Marracash conquista il cinema | trailer date e prevendite del docufilm che racconta l’ascesa del King del rap
Sono ufficialmente aperte le prevendite per “KING MARRACASH”, il primo docufilm dedicato all’artista, che arriverà nelle sale italiane come evento speciale solo nei giorni 25, 26 e 27 maggio. Contestualmente all’annuncio, è stato rilasciato il trailer ufficiale che offre un primo sguardo a un anno di sogni e trionfi, culminato nel primo storico tour negli stadi per un rapper italiano e nella consacrazione definitiva allo stadio San Siro di Milano. Diretto da Pippo Mezzapesa, il documentario ripercorre la carriera di Fabio Rizzo intrecciando la dimensione pubblica con quella più intima. Non è solo il racconto di un successo discografico, ma un viaggio che parte dai casermoni della Barona, cuore duro della periferia milanese, per arrivare fino in Sicilia con la sua famiglia.🔗 Leggi su Universalmovies.it
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Il trailer ufficiale del docufilm King MarracashMilano, 8 mag. (askanews) - Sono ufficialmente aperte le prevendite di King Marracash il primo docufilm dedicato a Marracash, in arrivo nelle sale italiane come evento speciale solo il 25, 26 e 27 m ... quotidiano.net
KING MARRACASH Non è solo la storia di un artista. È la storia di un uomo. Un racconto intimo e potente che ti porta dentro la sua musica, la sua vita, le sue radici. Il 25, 26 e 27 maggio al cinema Acquista ora i biglietti https://ucicinemas.it/film/kin facebook
KING MARRACASH Non è solo la storia di un artista. È la storia di un uomo. Un racconto intimo e potente che ti porta dentro la sua musica, la sua vita, le sue radici. Il 25, 26 e 27 maggio al cinema Acquista ora i biglietti ucicinemas.it/film/king-marr x.com