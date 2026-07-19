Durante la cerimonia di chiusura al MetLife Stadium, molte celebrità di musica e cinema hanno partecipato, prima dell’atteso match tra Spagna e Argentina. Tra gli artisti presenti, ci sono stati un famoso youtuber noto come IShowSpeed e una cantante italiana. Al termine della cerimonia, il tennista ha sollevato la coppa, mentre sul campo si preparava lo scontro tra le due nazionali.

Nell'attesa dello spettacolo in campo tra Spagna e Argentina, al MetLife Stadium numerose star della musica e del cinema hanno preso parte alla cerimonia di chiusura del Mondiale organizzata dalla Fifa in collaborazione con Balich Wonder Studio. Lo show è stato pensato per celebrare la passione, l'emozione e lo spirito globale che hanno caratterizzato la 23esima edizione della Coppa del Mondo. Anche l'Italia ha avuto la sua parte con Laura Pausini, che si è esibita con Nicole Scherzinger e Robbie Williams. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Alcaraz.

© Sportmediaset.mediaset.it - Da IShowSpeed alla Pausini, che show la cerimonia di chiusura. E Alcaraz porta la coppa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FIFA Just CONFIRMED Tom Cruise, IShowSpeed & Music Superstars for the World Cup Final!

Notizie e thread social correlati

Cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026, ospiti e scaletta: Laura Pausini porta l’Italia in campoDomenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford si svolge la cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026.

Cerimonia di chiusura dei Mondiali, cosa è successo? Dal discorso di Tom Cruise allo show di Post Malone fino all'esibizione di Laura PausiniDurante la cerimonia di chiusura dei Mondiali sono stati presenti un discorso di Tom Cruise, uno show di Post Malone e un'esibizione di Laura Pausini.

Temi più discussi: Mondiali 2026, Trump e parata di star per la finale: c'è anche Laura Pausini; Mondiali, la Cerimonia di Chiusura della finale: chi c'è all'halftime show, quanto dura l'intervallo, chi canta e dove vedere · Calcio; Mondiali 2026, la cerimonia di chiusura: Laura Pausini e Tom Cruise tra gli ospiti; Laura Pausini alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 con Robbie Williams, sul palco un cast da kolossal: quando e dove guardarla.

Se NON volete seguire il Pregame show della finale di Coppa del Mondo, che vedrà alternarsi personaggi come IShowSpeed, Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger e Robbie Williams, vi ricordiamo che saremo live sul nostro canale YouTube dalle 2 x.com

FIFA conferma che la cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo vedrà la partecipazione di Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed. Jennifer Hudson eseguirà l'inno nazionale degli Stati Uniti prima della finale. : r/sp reddit

Cerimonia di chiusura Mondiali, da Madonna a Justin Bieber e Laura Pausini: ospiti, scaletta e come funzionerà l'half time (dove vederla in chiaro)Domenica sera a New York andrà in scena l'atto conclusivo dei Mondiali 2026, una partita che si candida ad entrare nella storia della competizione, quella tra Spagna e Argentina. ilmessaggero.it

Laura Pausini alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 con Robbie Williams, sul palco un cast da kolossal: quando e dove guardarlaLaura Pausini alla cerimonia di chiusura dei Mondiali: con Robbie Williams per uno spettacolo da record. Dove guardarlo ... libero.it