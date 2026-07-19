Cerimonia di chiusura dei Mondiali cosa è successo? Dal discorso di Tom Cruise allo show di Post Malone fino all' esibizione di Laura Pausini

Durante la cerimonia di chiusura dei Mondiali sono stati presenti un discorso di Tom Cruise, uno show di Post Malone e un'esibizione di Laura Pausini. La finale tra Spagna e Argentina ha attirato l'attenzione per la qualità tecnica delle squadre, i percorsi di Messi e Yamal e le emozioni trasmesse dalla partita. La partita stessa si è conclusa con la vittoria dell'Argentina, senza ulteriori dettagli sui momenti salienti.

La finale Spagna-Argentina non è verrà ricordata soltanto per l'alto tasso tecnico delle due squadre, per i percorsi di Messi e Yamal e per le emozioni trasmesse dalla partita. Come ogni evento americano, lo show non è mancato prima del fischio d'inizio con un'ora e mezza di esibizioni, coreografie, spettacoli e discorsi. Una performance che ha abbracciato numerosi paesi e diverse generazioni. Da Tom Cruise a Speed passando per Laura Pausini e Robbie Williams: ecco tutte le esibizioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Laura Pausini durante la cerimonia di chiusura dei #Mondiali. x.com

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