Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna, nel quartiere Pilastro, dopo aver avuto un malore. Durante un controllo di polizia in via Svevo, alcuni residenti avevano chiamato il 113 perché l’uomo aveva avuto un raptus nello spazio dei garage. È stato ammanettato davanti ai sanitari e, poco dopo, ha accusato un malore. Nonostante i tentativi di soccorso, il 43enne è deceduto.

Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto, in tarda mattinata al Pilastro a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e - in base alle prima informazioni - anche il 118. L'uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Il 43enne, secondo le prime informazioni, avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dà in escandescenze, viene ammanettato davanti ai sanitari e ha un malore. Morto 43enne marocchino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Mi hanno ammanettato davanti ai miei figli perché nero”: parla il 43enne tenuto 12 ore in Questura a MilanoUn uomo di 43 anni ha raccontato di essere stato ammanettato davanti ai propri figli e trattenuto per 12 ore in Questura a Milano.

Va in escandescenze davanti ai poliziotti e viene denunciato: nei giorni precedenti tensioni e minacce nel centro storicoNella notte tra il 10 e l’11 giugno, un uomo ha avuto una crisi di rabbia davanti a una pattuglia di polizia, con urla e atteggiamenti violenti.

Argomenti più discussi: Auto fuori strada: morto cinquantenne a Castelseprio; Sapri, accusa malore in mare: morto l'imprenditore Giuseppe Vitiello; Pagani, 58enne trovato morto in casa: fermato il figlio 27enne; Volontari in ospedale. Rischio di avvelenamento. Pronto soccorso sanificato.

Kick-boxer dà in escandescenza in aereo, viene immobilizzato e muoreUn viaggio di ritorno finito in tragedia per una zuffa a bordo di un volo turistico low cost britannico. La lite sarebbe stata scatenata – secondo le testimonianze riferite dai media – da un 35enne ... blitzquotidiano.it