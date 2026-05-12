Mi hanno ammanettato davanti ai miei figli perché nero | parla il 43enne tenuto 12 ore in Questura a Milano

Un uomo di 43 anni ha raccontato di essere stato ammanettato davanti ai propri figli e trattenuto per 12 ore in Questura a Milano. Secondo la sua versione, l'intervento sarebbe avvenuto dopo aver chiesto se i controlli fossero sempre rivolti ai locali africani e aver pronunciato una domanda sulla presenza di persone di colore. La vicenda ha suscitato attenzione per le modalità dell'intervento delle forze di polizia.

"Ho detto solo: 'Controlli sempre i locali africani, ce l'hai con quelli neri?' e mi hanno portato via. Mi hanno ammanettato davanti ai miei figli". Diala Kante ha raccontato a Fanapge.it cosa accaduto il 9 maggio davanti al ristorante Baobab di Milano, annunciando che presenterà denuncia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Massima solidarietà a Diala Kante – cittadino italiano di origine senegalese, residente a Milano dal 2013. Sabato sera, presso il ristorante Baobab, Kante è stato fermato, malmenato e ammanettato dalla polizia davanti ai suoi figli terrorizzati. Poi arrestato e tra x.com

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