Mi hanno ammanettato davanti ai miei figli perché nero | parla il 43enne tenuto 12 ore in Questura a Milano

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 43 anni ha raccontato di essere stato ammanettato davanti ai propri figli e trattenuto per 12 ore in Questura a Milano. Secondo la sua versione, l'intervento sarebbe avvenuto dopo aver chiesto se i controlli fossero sempre rivolti ai locali africani e aver pronunciato una domanda sulla presenza di persone di colore. La vicenda ha suscitato attenzione per le modalità dell'intervento delle forze di polizia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Ho detto solo: 'Controlli sempre i locali africani, ce l'hai con quelli neri?' e mi hanno portato via. Mi hanno ammanettato davanti ai miei figli". Diala Kante ha raccontato a Fanapge.it cosa accaduto il 9 maggio davanti al ristorante Baobab di Milano, annunciando che presenterà denuncia.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Fermato a Milano per resistenza: “Ho detto ‘ce l’avete con i neri’ e mi hanno ammanettato davanti ai miei figli”Diala Kante, orafo originario del Senegal e cittadino italiano, è stato fermato per resistenza il 9 maggio davanti al ristorante Baobab di Milano in...

Leggi anche: Luciana Littizzetto: “L’Esercito mi ha querelata. I miei figli Vanessa e Jordan prenderanno il mio cognome”

Argomenti più discussi: Ammanettato e spinto a terra dopo che ho detto che ce l'avevano con i neri: il racconto; Fermato a Milano per resistenza: Ho detto 'ce l'avete con i neri' e mi hanno ammanettato davanti ai miei figli; Ammanettato davanti ai figli, il video sui social e la protesta: Abuso di potere; MILANO: NUOVO ABUSO DI POLIZIA. LA TESTIMONIANZA DI DIALA, VITTIMA DELLA VIOLENZA RAZZISTA DAVANTI AD UN RISTORANTE AFRICANO.

questura mi hanno ammanettato davantiFermato a Milano per resistenza: Ho detto ‘ce l’avete con i neri’ e mi hanno ammanettato davanti ai miei figliDiala Kante, orafo originario del Senegal e cittadino italiano, è stato fermato per resistenza il 9 maggio davanti al ristorante Baobab di Milano in presenza ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web